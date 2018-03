Atlético-PR joga com regulamento O Atlético Paranaense enfrenta a Portuguesa de Desportos, nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé, em São Paulo, tendo no regulamento da Copa do Brasil um aliado. O Atlético venceu a primeira partida, em Curitiba, por 3 a 1, e pode perder até por um gol de diferença que garante a passagem para as quartas-de-final da competição. "Precisamos jogar com inteligência", diz o lateral-direito Alessandro. Com a Portuguesa precisando marcar gols, o Atlético poderá utilizar o contra-ataque, tática que mais tem dado resultados positivos. "Já sabemos como vamos segurar a Portuguesa e também sabemos que um gol facilita nosso trabalho", diz o zagueiro João Miguel. A confiança da torcida está no atacante Kléber, que deve renovar o contrato até 2003. O jogador, maior artilheiro do Brasil em 1998, com 32 gols, pelo Moto Clube, já marcou esse mesmo número este ano. Para o zagueiro Nem, o time não pode mudar seu estilo de jogo, buscando a vitória sempre. "A vantagem é importante para ter calma no decorrer da partida, mas se for pensar já no empate ou até na possibilidade de perder o jogo, é bom nem ir", afirma o zagueiro Nem. "A gente tem que pensar na vitória para confirmar a boa fase." Em relação ao time que venceu a primeira partida, em Curitiba, a única novidade é a entrada de João Miguel no lugar do zagueiro Igor, que foi expulso.