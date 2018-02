Atlético-PR joga com time misto amanhã O Atlético-PR terá um time misto na abertura da rodada do Campeonato Paranaense, neste sábado, às 15h30, contra o Iraty, no estádio Emílio Gomes, em Irati, no sul do Paraná. O técnico Casemiro Mior optou por deixar alguns jogadores em Curitiba, a fim de melhorarem o condicionamento físico para o jogo de quinta-feira contra o América de Cali, na Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Do time titular, estarão em Irati o goleiro Diego, os laterais Jancarlos e Marín e o meia Fabrício. Entre as novidades está o atacante Tavares, de 21 anos, que estava jogando na Malásia. Ele iniciou a carreira no Grêmio e atuou nas seleções de base do Brasil. "Estou há um mês trabalhando e chegou a hora de mostrar para o Atlético e para a torcida quem eu sou", avisou Tavares. O Atlético está na liderança do grupo B, com 21 pontos, enquanto o Iraty ocupa a terceira posição, com 18 pontos. Os outros jogos da rodada serão disputados no domingo. Pelo grupo A, jogam Rio Branco x União Bandeirante, Adap x Engenheiro Beltrão, Cianorte x Paraná e Coritiba x Roma. No B, Paranavaí x Nacional, Londrina x Império e Malutrom x Francisco Beltrão.