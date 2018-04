O Atlético Paranaense vai entrar com uma equipe reserva contra o Palmeiras, neste domingo, 7, às 17 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 38.ª e última rodada do Brasileirão. O técnico Claudinei Oliveira alegou que precisaria poupar alguns titulares e também dar chances para outros atletas que foram pouco aproveitados nesta temporada.

Da equipe considerada titular, somente o goleiro Wéverton, o meia-atacante Marcos Guilherme e o volante Paulinho Dias estarão em campo.

Para Marcos Guilherme, este tipo de atitude não é problema algum. "Vamos jogar como sempre jogamos, de forma séria, buscando vencer o jogo. Eles têm os problemas deles, assim como nós temos os nossos", afirmou.

O técnico já havia alertado sobre esta possibilidade há algumas rodadas. "Queremos dar chances para alguns jogadores entrarem em campo e terem oportunidade no campeonato", afirmou durante a semana.