Atletico-PR joga de olho no Santos O Atlético-PR joga neste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, no Maracanã, com os ouvidos voltados para a partida entre Criciúma x Santos. Depois de quatro jogos sem vitória, o time voltou a vencer na última rodada e mantém os mesmos 72 pontos do Santos, perdendo a liderança por ter uma vitória a menos. Com a redução de sua pena no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o time vai jogar contra o Criciúma, na próxima rodada, na Arena da Baixada. Anteriormente o jogo estava marcado para Cascavel. Apesar da animação, o pensamento é com a partida de hoje. "Tudo o que fizemos até agora não vai adiantar nada se deixarmos escapar agora", disse o zagueiro Igor, confirmado no lugar de Marcão, que está suspenso. "Faltam poucas partidas e vamos nos esforçar para conseguir esse título." No meio-de-campo Pingo deverá cumprir as funções de Fabiano, que volta para a zaga cobrindo a ausência de Marinho, que também está suspenso. Com essa opção, Fernandinho volta à ala direita. O calor preocupa os jogadores. "Em Curitiba está fazendo calor, mas não se compara ao do Rio de Janeiro", comentou Igor.