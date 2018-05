Atlético-PR joga em busca de vaga na Sul-Americana

"A gente vai tranquilo para a última rodada, mas queremos a vitória", salientou o técnico Antônio Lopes, já confirmado no comando do time em 2010. "É muito importante esse jogo contra o Barueri, que tem um bom time e fez um grande campeonato".

O meia Paulo Baier, um dos principais responsáveis pela permanência na Série A, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Netinho. O volante Valencia não se recuperou de contusão e também fica fora, entrando Fransergio. Já o lateral Nei está em negociações para renovação do contrato e não joga.

No ataque, Marcinho e Marcelo terão a missão de fazer com que o time não termine a competição com o pior ataque. Com 42 gols marcados, o Atlético está a três do Santo André, o segundo entre os piores.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título