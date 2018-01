Atlético-PR joga pela liderança Atlético-PR e Francisco Beltrão se enfrentam nesta quarta-feira, para ver quem ficará na primeira colocação do grupo B do Campeonato Paranaense - os dois têm os mesmo número de pontos. Enquanto isso, o Paraná Clube, que está na chave A, começa seus jogos decisivos para não ser alijado da disputa na primeira fase da competição - encara o Engenheiro Beltrão. Já o Coritiba joga só na quinta-feira, contra o Cianorte. O Atlético deve atuar com um time misto nesta quarta-feira, pois alguns titulares irão ficar em Curitiba treinando para a partida da próxima terça-feira, contra o Libertad (Paraguai), pela Copa Libertadores da América. Faltando seis rodadas para o final do campeonato, o Paraná ocupa o 6º lugar na classificação do grupo A. Sete pontos o separam do Roma, que é quarto colocado - apenas os quatro primeiros vão para a próxima fase do campeonato.