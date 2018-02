Atlético-PR joga pela liderança O Atlético-PR joga nesta quinta-feira, às 23h30 (horário de Brasília), no estádio Pascual Guerreiro, em Cali, na Colômbia, para assumir a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América e para apagar a imagem que ficou da primeira vez em que enfrentou o América, em 2002, quando foi derrotado por 5 a 0. "O grupo era outro, mas o Atlético Paranaense é o mesmo e temos que resgatar alguma coisa nessa partida, até mesmo para apagar aquela má impressão que ficou e contra um adversário direto, que está na nossa frente", disse o goleiro Diego. O Atlético está na segunda colocação do grupo, com 4 pontos, dois atrás do América. Mesmo que seja derrotado nesta quinta-feira, o time paranaense continua na vice-liderança, beneficiado pela vitória do Libertad, do Paraguai, sobre o colombiano Independiente por 3 a 2. Os jogadores do Atlético imaginam que o adversário deverá partir com tudo para o ataque desde o início do jogo. "Temos que superar essa pressão e impor nosso ritmo", afirmou o zagueiro Marcão. Mas o meia Fabrício, único dos jogadores que esteve naquele jogo de 2002, advertiu: "Entramos muito recuados e, quando tentamos sair para o jogo, fomos pegos no contra-ataque. Não podemos só nos defender, temos que sair para o jogo também." O zagueiro panamenho Baloy já jogou no estádio Pascual Guerreiro quatro vezes, tendo ganho duas e perdido as outras duas. "O mais importante é estarmos bem posicionados para atacar na hora certa", orientou. A novidade do time é a entrada do atacante Lima desde o início da partida. O jogador, que vem sendo muito cobrado pela torcida quando joga na Arena da Baixada, consegue boas atuações fora de casa, tendo marcado quatro gols no Campeonato Paranaense. "Ele é hoje o jogador que tem está melhor na parte física e tática e tem maior entrosamento com o grupo", justificou o técnico Casemiro Mior. Lima tenta manter a tranqüilidade, mesmo com as cobranças da torcida. "Não estou preocupado em aparecer. Quero mais é ajudar o Atlético", desabafou.