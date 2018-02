Atlético-PR joga pela Sul-Americana O Atlético Paranaense pretende mais uma vez comprovar sua hegemonia quando atua na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta terça-feira, às 20h30, contra o Brasiliense. O time está crescendo e pretende somar mais pontos para permanecer entre os classificados para a Copa Sul-Americana - é o 11.º na classificação, com 39 pontos. Como mandante, o time já tem oito vitórias em 15 jogos (com quatro empates e três derrotas). Para isso, o técnico Evaristo de Macedo deve manter o mesmo estilo de jogo da vitória sobre o Fortaleza. Em dois jogos no Atlético o treinador conseguiu duas vitórias e os jogadores não escondem o entusiasmo. Mesmo porque ele incentiva a alegria dentro de campo. "O objetivo não é só buscar o resultado, mas de uma maneira que encante o torcedor", disse. "Claro que nem sempre é possível e daí temos de prender a equipe."