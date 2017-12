Atlético-PR jogará no Ecoestádio enquanto coloca grama sintética na Arena A Arena da Baixada será o primeiro grande estádio brasileiro a contar com grama sintética, mas a estreia do novo gramado não irá acontecer nas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. Nesta quinta-feira o clube alvinegro informou que vai utilizar o Ecoestádio, de propriedade do J. Malucelli.