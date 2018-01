Atlético-PR leva revelação do Marília Depois de tentativas do São Paulo, Ponte Preta, Guarani e Cruzeiro, o Atlético-PR foi mais rápido e anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Ricardinho, do Marília, para a disputa do Campeonato Brasileiro. As bases do acordo não foram reveladas, mas o atacante conhecido no interior como "rei do drible" teria seu passe estipulado em US$ 1,5 milhão. A decisão acabou surpreendendo a todos, que já davam como certa a transferência do jogador revelação do Paulistão para o São Paulo. Após várias reuniões a diretoria do MAC acabou desistindo da negociação. O jogador de 19 anos é o terceiro reforço vindo do interior paulista. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, já havia comemorado as chegadas dos volantes Luciano Santos, do União Barbarense, e Izaías, da Ponte Preta. Sem Ricardinho, o Marília segue se preparando para a sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, marcado à princípio para o dia 18, contra o Gama-DF.