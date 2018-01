Atlético-PR luta pelo primeiro ponto Por culpa de um ou dois torcedores que jogaram rojões no gramado da Arena da Baixada no jogo contra o Corinthians, o Atlético-PR jogará neste sábado, às 16 horas, contra o Figueirense, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com os portões fechados. "Vai ser meio complicado porque a torcida queria estar junto e nós queríamos que estivesse", lamentou André Rocha. O time ainda está buscando o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo que vença continua na lanterna, pois o penúltimo é exatamente o adversário, que tem 4 pontos. Como Alan Bahia está com uma inflamação no púbis, o técnico Antônio Lopes já começa a testar a formação que enfrentará o Santos, na quarta-feira, visto que o volante está suspenso na Libertadores da América. O lateral André Rocha foi bem ao entrar no decorrer da primeira partida contra o Santos como volante e deve começar o jogo nessa posição. O zagueiro Marcão também repetirá a função de lateral-esquerdo, que teve naquele jogo, mas com orientação para fechar quando o time for atacado.