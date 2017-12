Atlético-PR manda Paysandu para Série B O Paysandu, com 41 pontos, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 3 a 2 para o Atlético Paranaense, hoje à tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com os 61 pontos somados, o Atlético subiu para o 6o. lugar e garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Na última rodada, enquanto o Atlético joga com o São Paulo, fora de casa, o Paysandu receberá o Flamengo. ?O campeonato tinha 22 clubes, quatro sabiam que iam descer. Como foi o Paysandu poderia ser outro. Isso é coisa do futebol?, conformou-se o técnico Carlos Alberto Torres. Os minutos iniciais previam um péssimo jogo. Os dois times não mostravam muitas pretensões e o jogo era morno. Mas, depois da metade do primeiro tempo, o Atlético decidiu-se a procurar mais o gol. Mas os jogadores demonstravam displicência na finalização. O Paysandu sentiu, então, que podia buscar o contra-ataque, mas a qualidade técnica não era das melhores. O segundo tempo começou num ritmo lento, com muitos erros de passe. Quando o Atlético conseguiu fazer a primeira jogada organizada, Dênis Marques serviu Finazzi, que tocou para o gol. Mais tranqüilo, o Atlético foi pressionando e conseguiu um pênalti aos 21 minutos, convertido por Alan Bahia. Ao contrário, o Paysandu sentiu o peso da Série B e foi dando espaço para o adversário, que ampliou aos 26 minutos, com Dênis Marques. A reação do Paysandu veio tarde. Nas duas bolas chutadas para o gol pelo Paysandu no segundo tempo, Luiz Augusto descontou aos 41 minutos e Balão fez o segundo aos 44.