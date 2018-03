Atlético-PR muda a defesa mais uma vez O Atlético Paranaense faz mais uma tentativa de arrumar a defesa no jogo deste domingo, contra o Juventude, na Arena da Baixada, em Curitiba. Desta vez, o técnico Vadão vai compor a zaga com Capone e Rogério Corrêa, na primeira vez em que a dupla atua junto. "O Capone é um grande jogador, ele passa tranqüilidade e segurança", elogia Corrêa, que retorna ao time depois de cumprir suspensão. O goleiro Diego vive um dia especial. Além de estar completando 24 anos, ele receberá, à noite, o troféu Bola de Prata como melhor goleiro do campeonato passado, e enfrenta pela primeira vez o time que o formou para o futebol. "Guardo ótimas recordações e deixei muitos amigos, mas hoje defendo as cores do Atlético", disse. Além do retorno de Rogério Corrêa, Vadão também tem de volta o meia Adriano.