Atlético-PR não confirma contratação Apesar de o site do América de Cali já dar como certa a contratação do meia Daniel Ferreira pelo Atlético Paranaense, a diretoria do Furacão preferiu manter o silêncio durante esta segunda-feira. Pelas informações do site, ele estaria chegando por empréstimo de seis meses, tendo o Atlético a opção de compra de 50% dos direitos federativos ou de sua totalidade após esse período. O zagueiro Adriano, que estava defendendo o Atlético Mineiro, já está integrado ao elenco, que treina em regime fechado no CT do Caju, em Curitiba. A contratação foi definida na semana passada. Se há atletas chegando, o zagueiro panamenho Baloy pode estar de saída. As informações, também não confirmadas pela diretoria do Atlético, são de que o jogador, convocado para a seleção de seu país, deve se apresentar diretamente no Monterrey, do México.