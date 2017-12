Atlético-PR não se preocupa com denúncias O Atlético Paranaense não está preocupado com as denúncias de uma suposta irregularidade na contratação do atacante Denis Marques, que estava no Kwait Sport e tem atuado pelo Rubro-Negro nas últimas partidas. A diretoria do clube afirmou que toda a documentação do atleta está em ordem e que não há nada que coloque a situação de Denis sob suspeita. Segundo o superintende do clube, Alberto Maculan, não há nada errado com as condições de jogo do atacante. "O clube está seguro sobre isso e ele foi registrado com base nos mesmos princípios com que outros atletas também foram registrados na CBF", disse, se referindo ao fato de Denis ter conquistado sua liberação através de liminar na Justiça do Trabalho. O advogado do atleta, Augusto Mafuz, informou que a própria CBF entregou uma declaração ao Atlético afirmando que o atacante poderia jogar sem restrições. Os problemas de Denis, 22 anos, iniciaram no ano passado quando, após três temporadas no Mogi-Mirim o atleta foi liberado para jogar no Kwait. "Havia um contrato em português prevendo que Denis jogaria três temporadas, mas ao chegar lá não foi o que aconteceu, o clube não assinou o contrato e o registrou na federação", disse. Por conta disso, Denis saiu do clube e conseguiu sua liberação na Justiça do Trabalho para trabalhar em qualquer lugar, enquanto move uma ação contra o clube asiático que será julgada no âmbito da FIFA. "Com a suspensão de qualquer vínculo com o ex-clube, ele pode atuar pela equipe que desejar", concluiu Mafuz.