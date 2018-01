Atlético-PR pede apoio dos gaúchos Os dirigentes do Atlético-PR apostam na torcida dos gaúchos para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, no primeiro jogo final da Copa Libertadores. Na noite desta terça, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube paranaense, Antônio Carlos Bettega, participou ao vivo de um programa local de TV e praticamente implorou pelo apoio dos torcedores locais. "Somos todos sulistas. Todo paranaense tem um pouco de gaúcho e todo gaúcho tem um pouco de paranaense", apelou Bettega. "Peço aos gaúchos que nos apóiem, o Atlético é um clube emergente. Contamos com a receptividade gaúcha." O dirigente até levou duas camisas do Atlético-PR ao estúdio para serem sorteadas entre os telespectadores. O presente também foi dado ao Governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que o recebeu na noite desta terça-feira, em encontro que teve a participação do técnico Antônio Lopes e de outros membros da diretoria atleticana. O Atlético-PR foi obrigado a jogar fora de casa na primeira partida da final porque seu estádio, a Arena da Baixada, não tem a capacidade mínima exigida (40 mil lugares). Assim, receberá o São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre.