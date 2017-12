Atlético-PR pega São Paulo e pensa em 2004 Com chances remotas de conseguir classificação para a Copa Sul-Americana - teria de vencer todos os jogos que restam e torcer contra alguns adversários -, o Atlético Paranaense já começa a pensar no time a ser formado para o próximo ano. E a partida deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, é uma dessas oportunidades, visto que os atacantes titulares estão afastados: Dagoberto e Ilan, por contusão, e Alex Mineiro pelo terceiro cartão amarelo. "Enquanto existir possibilidade (de conseguir vaga no torneio sul-americano) nós vamos atrás", disse o técnico Mário Sérgio. Segundo ele, a principal missão quando foi contratado era manter o time, que estava na 18ª colocação, na primeira divisão. "Mas o projeto é muito maior que tirar do rebaixamento." Ele não adianta quais os setores que serão reformulados, mas promete observar jogadores que ainda não tiveram muitas oportunidades. Contra o Goiás, o esquema de jogo com três zagueiros, seis jogadores no meio-de-campo e apenas um atacante não adiantou. O time foi goleado por 4 a 1. O técnico prefere revelar o time somente momentos antes do início do jogo, mesmo porque tem dificuldades. O único jogador de ataque é Ricardinho, que foi pouco aproveitado no campeonato, mas deve entrar. Ao seu lado, deve ser improvisado o meia Fernandinho. O zagueiro Igor e o volante Luciano Santos cumpriram suspensão e retornam, assim como o voltante Douglas Silva, que se recuperou de contusão.