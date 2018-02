Atlético-PR perde e América dispara O Atlético-PR teve uma noite desastrosa nesta madrugada de sexta-feira: perdeu para o América de Cali, da Colômbia, por 3 a 1, na casa do adversário, pela Copa Libertadores, jogando mal e errando em todos os setores. Por causa desse resultado, o Atlético vê o América disparar na liderança do Grupo 1, chegando aos 9 pontos em três jogos. Já o próprio time paranaense fica na segunda posição com 4 pontos, enquanto que o Libertad é o terceiro com 3 e o Independiente Medellín é o último colocado, com apenas um ponto. O próximo jogo do Atlético-PR pela Copa Libertadores será só no dia 14/4, contra o mesmo América, em Curitiba (PR). Em campo - No primeiro tempo da partida, quem teve mais chances foi o América, sempre chegando ao ataque com perigo graças às jogadas de Villareal. O primeiro gol, porém, saiu dos pés de outro jogador: numa cobrança de falta da esquerda, Ferreira cruzou, Elias cabeceou para o meio e Mina só mandou a bola para a rede, fazendo 1 a 0. O segundo gol dos colombianos foi no final. A bola lançada pelo goleiro Viáfara achou Ferreira, já no ataque, que tocou para Salazar. Dentro da área, ele driblou Cocito e tirou Diego da jogada, só tocando para ampliar o placar. Para o segundo tempo o Atlético-PR voltou com a mesma postura: na defesa, tentando chegar ao ataque em velocidade. Conseguiu até fazer um gol aos seis minutos, com Marín, em uma bela cobrança de falta, mandando a bola por cima da barreira, sem chances para Viáfara. Mas, mesmo com esse gol o Atlético sofria com a velocidade do adversário. E o América conseguiu marcar o terceiro gol, após um cruzamento da direita, onde Ferreira cabeceou forte, Diego fez uma grande defesa, mas não evitou o rebote, aproveitado pelo próprio Ferreira. Depois disso, o Atlético-PR até tentou, mas não demonstrou força para mudar o resultado a seu favor. Aloísio é quem teve sorte: deveria ter sido expulso após dar um carrinho por trás numa disputa de bola na lateral com Canchila. O árbitro argentino Hector Baldassi nada marcou.