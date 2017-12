Atlético-PR perde e está eliminado O Atlético-PR está eliminado da Copa Libertadores da América. A equipe paranaense foi goleada pelo América de Cali por 5 a 0, nesta quarta-feira, na Colômbia, e terminou a primeira fase em último lugar no grupo 4, com apenas 5 pontos - o time colombiano, com 11 pontos, e o Olmedo (Equador) estão classificados. A equipe paranaense chegou à última rodada ainda com chances de classificação. Para isso, precisava apenas de uma vitória simples em Cali. Mas acabou sendo goleada pelo América. O time colombiano abriu o placar com Ferreira, aos 21 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Mafla marcou mais dois, Moreno fez um e Vargas fechou o resultado.