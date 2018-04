Atlético-PR perde Ney, mas Alex Mineiro pode retornar

Se confirmado o retorno do atacante, ele disputará uma vaga com Wallyson e Zulu, contratado há pouco mais de uma semana do Criciúma. Alex Mineiro disputou apenas duas partidas desde o seu retorno ao Atlético Paranaense, no final de julho.

A má notícia ficou por conta de Ney, expulso contra o Vitória e desfalque certo contra o São Paulo. O lateral-direito estava sendo improvisado como zagueiro por Antônio Lopes e estava agradando, mas na derrota para o Vitória falhou nos dois gols e levou cartão vermelho.