Atlético-PR persegue a recuperação Buscar a recuperação já se tornou quase regra no time do Atlético Paranaense. Nas últimas rodadas, o time até havia demonstrado que poderia reagir. Mas, no último jogo, sucumbiu diante do Figueirense, que jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos. Neste sábado, novamente diante de sua torcida, na Arena da Baixada, em Curitiba, o time espera apagar a péssima imagem, com uma vitória sobre o Fortaleza, que está na 23ª colocação, sete pontos abaixo do adversário paranaense. "É uma situação difícil, mas se concluirmos com sucesso os gols que perdemos na última partida, se criarmos tantas situações como foram criadas, tenho a impressão de que conseguiremos um resultado positivo", diz o técnico Mário Sérgio. Fernandinho deixa a ala direita e volta ao local que conhece, no meio-de-campo. Naquele setor, será improvisado o volante Luciano Santos. Mesmo não concordando com o retorno imediato de um jogador que se recuperou de contusão há pouco tempo, o técnico não vai abrir mão do centroavante Ilan. "Espero que ele não sinta, porque vamos depender muito do rendimento dele."