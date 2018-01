Atlético-PR pode empatar com o Iraty O Atlético Paranaense joga com a vantagem do empate na partida deste sábado, contra o Iraty, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, quando será decidido o primeiro finalista do Supercampeonato Paranaense. O outro será conhecido neste domingo, quando o Paraná Clube recebe o Coritiba, no Estádio Durival de Britto, também jogando pelo empate. Pelo menos nas palavras, os jogadores atleticanos não querem saber de segurar o empate. "O time vai entrar em campo buscando a vitória nos 90 minutos", garante o atacante Dagoberto. O técnico interino Riva Carli analisou o adversário e sabe que terá de enfrentar uma marcação muito forte no meio-de-campo. "Temos de encarar com muita seriedade e com muito respeito o Iraty." O treinador terá os retornos de Fabiano e Flávio Luiz, que cumpriram suspensão, mas Gustavo, Cocito e Ilan estão fora, por problemas médicos. O Iraty, que venceu o Campeonato Paranaense, disputado este ano apenas entre os times do interior do Estado, pretende surpreender o Atlético na Arena, mantendo a mesma postura ofensiva que vem adotando no supercampeonato. "O time tem personalidade e vai fazer um jogo de igual para igual", afirma o técnico Val de Mello. Segundo ele, a meta era a conquista do Paranaense, o que já foi conquistado. "Mas em futebol você sempre quer mais."