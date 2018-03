Atlético-PR pode perder 6 pontos por escalar jogador irregular

A CBF está questionando a escalação do volante Leandro Fahel pelo Atlético Paranaense no jogo contra o Ipatinga, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta acertou sua saída do Marítimo, de Portugal, no dia 8 de abril, e foi registrado pelo Atlético junto à entidade 20 dias depois, fora da janela determinada pela CBF para transferências internacionais, que se encerrou em 25 de março. O Atlético conseguiu inscrever o jogador graças a uma liminar obtida na Justiça Civil do Rio de Janeiro, e o utilizou na vitória por 1 a 0 no interior mineiro, em sua estréia no Brasileirão. Na segunda-feira, porém, o advogado Valed Perry, consultor jurídico da CBF, divulgou um parecer dizendo que a inscrição feriu normas da Fifa e recomendou que o caso seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD), que pode punir o clube com a perda de seis pontos por partida em que ele seja escalado. "Estando o atleta amparado por determinação judicial, não se pode falar em descumprimento de norma da CBF ou da Fifa", rebateu o diretor jurídico do Atlético, Marcos Malucelli. Ele cita a inscrição de Kléber Pereira pelo Santos, no ano passado, feita da mesma forma, e lembra que não houve contestação pela CBF. Como o nome de Fahel consta do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, ele poderia ser escalado normalmente. "O parecer (de Perry) é apenas uma opinião, sem força de lei. O Atlético não tem com o que se preocupar", concluiu Malucelli.