Atlético-PR pode ter mudanças na final A dois dias da partida mais importante da sua história, o Atlético-PR realizou um treino secreto, nesta terça-feira, em Curitiba, para tentar surpreender o São Paulo na partida de quinta, no Morumbi, e conquistar o seu primeiro título na Copa Libertadores. O técnico Antônio Lopes, inclusive, pode até fazer mudanças no time que empatou o primeiro confronto por 1 a 1, na semana passada, em Porto Alegre. O mais cotado para entrar no time é o meia-atacante Evandro. Ele treinou entre os titulares e pode ganhar a vaga de Fernandinho, que não foi bem nas duas últimas partidas da equipe paranaense. "Ainda não ficou definido quem será o titular, mas estou pronto para entrar e disputar a final. Treinei entre os titulares e os reservas, jogando um pouco mais avançado", disse Evandro. Caso seja confirmada a entrada de Evandro, o Atlético deve ganhar mais força ofensiva. "Caso eu comece a partida, terei mais liberdade para avançar e cair pelas costas dos laterais. Estou um pouco ansioso em disputar a final, mas com muita vontade", revelou o jogador, que defendeu a seleção brasileira Sub-20 no último Mundial da categoria. A segunda opção de mudança é a entrada do volante André Rocha, que ameaça a posição de Alan Bahia. Poucos acreditam que Antônio Lopes faça duas trocas no meio-de-campo, mas o atleta tem chance de jogar. "Será um jogo com muita pressão, marcação, estou com vontade de disputar esta final e darei o máximo que puder", avisou André Rocha.