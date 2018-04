Atlético-PR por perder 10 mandos de campo por confusão

O Atlético Paranaense pode perder até dez mandos de campo e pagar multa de até R$ 200 mil por causa da confusão envolvendo jogadores e dirigentes do próprio clube e do Grêmio, após a partida de quarta-feira, na Arena da Baixada. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) comunicou, nesta quinta-feira, que o Atlético Paranaense será denunciado no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva(CBJD) - por não tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. Além disso, o volante Eduardo Costa, do Grêmio, também será julgado pela justiça esportiva num prazo máximo de dez dias. Ele pode ser suspenso por até 540 dias por ter agredido o volante Claiton, do Atlético-PR. O atleta será enquadrado no Artigo 253 por agressão física. O meia Tcheco, do Grêmio, é outro que corre o risco de ser punido - pode ser suspenso por até seis partidas por ofensa moral ao bandeirinha Carlos Brekenbrock, o que lhe custou a expulsão do jogo. Para completar, o médico do Atlético Paranaense, Alexandre dos Santos, será denunciado por invasão de campo e pode ficar fora das atividades no esporte por até 720 dias. O procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, informou ainda que vai instaurar inquérito para investigar os envolvidos nos incidentes tanto no estádio quanto no aeroporto.