Atlético-PR precisa de vitória simples O Atlético-PR vai precisar derrotar o América de Cali, nesta quarta-feira, na Colômbia, por apenas um gol de diferença para obter uma das duas vagas do grupo 4 e alcançar as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Isto porque o Bolivar venceu o Olmedo, do Equador, nesta terça-feira à noite, por 2 a 0, na Bolívia. O campeão brasileiro soma cinco pontos e está em último lugar no grupo, atrás de Bolivar e América, ambos com oito, e Olmedo, líder e classificado, que soma nove. Com uma vitória por 1 a 0, o Atlético se iguala a América e Bolivar, com oito pontos. Ficaria com um saldo positivo de dois, contra um saldo negativo de dois do Bolivar. A equipe brasileira empataria com o América em pontos, número de vitórias, saldo de gols, mas ficaria com a vaga por causa de um maior número de gols marcados.