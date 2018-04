Atlético-PR prepara-se para reencontro com Geninho O Atlético Paranaense terá no sábado, contra o Náutico, em Recife, o reencontro com o técnico Geninho, campeão estadual este ano pela equipe e um dos responsáveis pela fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. O volante Chico ressaltou a importância do treinador e elogiou seu caráter, mas assegurou que espera sair vencedor do confronto.