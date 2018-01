Atlético-PR promete ser "cuidadoso" O Atlético Paranaense deve ser um time cuidadoso diante do Guarani amanhã, às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela Copa do Brasil. "Vamos com todo cuidado, fazendo uma boa marcação, mas também tentando jogar, porque é importante fazer um gol fora de casa", diz o técnico Flávio Lopes. De acordo com o técnico, apesar de o Guarani não estar bem no Campeonato Paulista, alguns jogadores têm muita qualidade técnica e o time é muito rápido. "Temos que neutralizar esses pontos fortes do Guarani sem perder o poder ofensivo", afirma. Para garantir a boa marcação, ele manterá o volante Valdir. "Ele conhece aquela região do campo, me agrada muito pela parte técnica, pela pegada e pelo posicionamento." Líder do Campeonato Paranaense, com 33 pontos, o Atlético procura se firmar também no torneio nacional. A classificação foi conseguida nos pênaltis, em Curitiba, contra o Treze (PB), depois de ter perdido a primeira partida por 2 a 0, em Campina Grande. "A lição que ficou é que não podemos tomar gol de forma alguma", diz o atacante Alex Mineiro. "Se tomar gol vai complicar no segundo jogo, por isso tem que procurar fazer e não tomar."