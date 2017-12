Atlético-PR quer confirmar boa fase O Atlético Paranaense espera confirmar nesta quarta-feira, contra o São Caetano, às 19h30, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), sua recuperação no Campeonato Brasileiro. O time não perde há quatro rodadas e tem feito bons jogos, principalmente dentro de casa. "O campeonato é longo, mas se conseguirmos manter o que fizemos nas últimas partidas podemos brigar pelo título", diz o atacante Finazzi. Depois da boa apresentação diante do Cruzeiro, quando marcou três gols, Finazzi continua como titular substituindo Aloísio, que está contundido. Quem retorna é Lima, após cumprir suspensão. Com a volta de Dagoberto, provavelmente no dia 20, e o fim da pena imposta pela Fifa a Dênis Marques, no dia 24, a disputa no ataque atleticano vai se intensificar. "É uma disputa sadia", assegura Lima. No jogo desta quarta o time não terá Alan Bahia e Evandro, suspensos, e Cocito, que sente dores musculares.