Atlético-PR quer confirmar recuperação O Atlético Paranaense espera confirmar neste domingo, às 16 horas, contra o Flamengo, na Arena da Baixada, a recuperação no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que o time vem de duas rodadas sem derrota. Além disso, o técnico Vadão poderá utilizar todos os jogadores titulares. "Sem suspensão e sem contusão, eu não tenho o que esconder", diz o treinador. "Nós vamos com força máxima contra o Flamengo." Segundo Vadão, o Flamengo deverá ser muito mais ofensivo do que no jogo contra o Sport, pela Copa do Brasil. Ele já adiantou que fará uma marcação setorizada, mas o atacante Edílson deverá ser seguido de perto por um dos jogadores do Atlético. "Tem que preocupar com todos, mas vamos prestar mais atenção no lado esquerdo deles que é mais forte", afirma o zagueiro Capone, que se recuperou de uma gripe e irá jogar neste domingo.