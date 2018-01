Atlético-PR quer cumprir primeiro objetivo Somar mais três pontos, chegar aos 50 e, segundo as contas do clube, afastar definitivamente a possibilidade de rebaixamento, é o que o Atlético Paranaense busca neste sábado, às 16 horas, na partida contra o São Caetano, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partir daí, será traçado novo objetivo, que é uma vaga na Copa Sul-Americana, apesar de faltar apenas seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Para isso, os jogadores do Atlético estão concentrados no centro de treinamentos desde terça-feira. Com os desfalques do zagueiro Tiago, expulso, do volante Douglas Silva, que está sentindo dores no joelho esquerdo, e do meia Adriano, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Mário Sérgio preferiu o segredo, realizando até treinamento secreto. A saída desses jogadores abre várias hipóteses para a armação do time. Fernandinho entra no meio-de-campo e Alan Bahia retorna. A outra vaga tem Daniel, Jadson, Rodrigo e Fabrício na disputa. O goleiro Diego foi um dos que mais trabalharam nos treinamentos, sobretudo em cobranças de falta, uma das armas que o São Caetano tem utilizado para surpreender os adversários. "O Adhemar tem um chute forte e preciso", analisou. "O fundamental é não cometer falta próximo da área, evitar ao máximo dar escanteio e até faltas laterais porque ele tem essa qualidade."