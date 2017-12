Atlético-PR quer evoluir fora de casa Nesta quinta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético-PR luta para melhorar seu aproveitamento como visitante neste Campeonato Brasileiro. Até agora, das 19 partidas que fez fora de casa, a equipe paranaense venceu 4, empatou 2 e perdeu 13. "É muito pouco para um time como o Atlético", reconheceu o lateral Marcão. "O nosso time sabe que ficamos devendo, mas tenho certeza que contra o Cruzeiro será bem diferente." Com os goleiros Diego e Tiago Cardoso, que disputam a vaga de titular, recuperando-se de contusões, Vinícius terá uma oportunidade de mostrar seu futebol. "A gente conhece e confia", afirmou o zagueiro Danilo, ao falar do companheiro que entra no time nesta quinta-feira. O técnico Evaristo de Macedo também não poderá contar com o lateral Jancarlos, que recebeu terceiro cartão amarelo, e com o atacante Finazzi, que foi expulso na última rodada. O meia Thiago Almeida será improvisado na lateral, enquanto Schumacher entra no ataque.