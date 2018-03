Atlético-PR quer fim de jejum fora de casa O Atlético Paranaense espera, na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Fluminense, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), colocar um fim no jejum de vitórias fora de casa em campeonatos brasileiros, que já dura dez jogos. Coincidentemente, a última vitória foi contra o próprio Fluminense, em 25 de setembro do ano passado, quando o meia Adriano marcou o único gol da partida. Mas, desta vez, ele não poderá atuar. Adriano e o zagueiro Capone cumprem suspensão. "A vitória contra o Fluminense seria importante para compensar a derrota para o Atlético Mineiro em casa", disse o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. "O time que almeja algo precisa conquistar pontos fora também." Para o lugar de Capone, o técnico escalou Igor, enquanto Fabrício substitui Adriano. A escolha do Fluminense por jogar no estádio do América não agradou o Atlético. "O melhor seria jogar no Maracanã, em função do ótimo gramado e das dimensões do campo", lamentou Vadão. "Porém, o Fluminense tem suas razões para pedir a alteração."