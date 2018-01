Atlético-PR quer garantir a vaga O Atlético Paranaense poderá dar um grande passo para a classificação à próxima fase da Copa Libertadores caso vença o Libertad (PAR), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 20 horas. Se chegar aos 10 pontos, o time brasileiro passaria a liderar o grupo e ficaria aguardando o jogo entre Independiente Medellin e América de Cali, no dia 26. Se o América vencer ou houver empate, o Atlético garante a classificação. De olho nesse confronto entre seus adversários, nem mesmo o empate é desprezado. Nesse caso, uma vitória do América classificaria o Atlético. A favor do time paranaense o pouco entusiasmo que os torcedores do Libertad têm demonstrado. Com três pontos e na última colocação, o time tem poucas chances de conseguir a classificação. E também é o lanterna na competição nacional. Consciente disso, apenas cinco mil ingressos foram colocados à venda para um estádio com capacidade para 40 mil pessoas. Mas nem por isso o técnico Edinho considera que será uma partida fácil. "A responsabilidade é grande", acentuou. "Temos que ter muita seriedade." Aliviados com a conquista do título paranaense, os jogadores afirmaram que não vai faltar esforço de todos. "Estamos supermotivados", garantiu o meia Ticão. Ele deve ser mantido no time, depois de ter sido a surpresa na escalação para o clássico contra o Coritiba que decidiu o campeonato regional. Mesmo porque o meio-de-campo deve estar desfalcado de Fernandinho, que sente dores no pé esquerdo. O zagueiro Marcão também fica fora, recuperando-se de uma contusão na coxa esquerda.