Atlético-PR quer terminar em sexto Depois de um início ridículo no Campeonato Brasileiro, em que a primeira vitória veio somente na 11ª rodada, quando somava apenas 3 pontos, o Atlético Paranaense espera confirmar neste domingo a sexta colocação, terminando como o melhor clube paranaense na competição. Para isso, o único pensamento dos jogadores é vencer o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi. No começo do Brasileiro, o Atlético havia priorizado a Libertadores, na qual chegou em segundo lugar, perdendo o título justamente para o São Paulo. Depois, no segundo semestre, concentrou suas forças no campeonato nacional e conseguiu reagir. "A motivação todo mundo vai ter, mesmo sem muitas pretensões a não ser manter a colocação", disse o atacante Finazzi. O zagueiro Adriano terá uma nova possibilidade de mostrar o futebol visando à permanência no próximo ano. Afinal, o técnico Evaristo de Macedo, que continua dizendo não ter nada certo para o próximo ano, vai escalar o time com três zagueiros. O lateral-esquerdo Moreno é outro que será avaliado em sua segunda partida no time.