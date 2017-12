Atlético-PR quer vaga na Sul-Americana Com vistas a se manter no bloco dos classificados para a Sul-Americana, o Atlético-PR espera somar mais três pontos nesta quinta-feira, contra o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Os jogadores e o próprio técnico evitam fazer qualquer comparativo entre esta partida e a do primeiro turno, quando o time carioca foi derrotado por 7 a 2. ?Cada jogo é uma história diferente?, ressaltou o técnico Evaristo de Macedo. ?O que passou, passou?. O time será bem diferente do que venceu o Paraná na última rodada. O lateral-direito Jancarlos, o volante Alan Bahia e o atacante Aloísio retornam, mas o zagueiro Paulo André, o lateral-esquerdo Marcão e o atacante Dagoberto estão fora, cumprindo suspensão. Entram Durval na defesa, Marin pela esquerda e Ferreira no meio-de-campo. Com isso, Lima será deslocado para o ataque.