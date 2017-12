Atlético-PR quer vencer todas na Arena O Atlético-PR conta com a vitória pelo menos nos três jogos que ainda terá na Arena da Baixada, em Curitiba, para garantir uma vaga na Sul-Americana. E começa neste domingo, às 18h10, contra o Palmeiras. "Temos obrigação de vencer sempre. A Sul-Americana está aí e para a gente se classificar precisa vencer o Palmeiras", diz o zagueiro Danilo. Ele terá o retorno a seu lado de Paulo André, que cumpriu suspensão. O técnico Evaristo de Macedo também contará com a volta do lateral-esquerdo Marcão e do atacante Dagoberto. A ausência desses jogadores, sobretudo do atacante, foi lamentada pelo técnico na partida contra o Vasco, em que perdeu por 2 a 1. É possível que Evaristo de Macedo coloque um time bastante ofensivo. O meia Evandro cumpre suspensão e em seu lugar deve entrar Lima, que foi atacante no último jogo. Experiente, o atacante Aloísio apelou para seus companheiros darem o máximo nos seis jogos que restam. "Serão os mais importantes para nós. É o momento de sermos valorizados", alertou.