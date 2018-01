Atlético-PR reassume a liderança no PR O Atlético-PR venceu o Malutrom por 3 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, e reassumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Paranaense, com 13 pontos. Fernandinho, aos 28, Denis Marques aos 37 minutos do primeiro tempo e Ticão, aos 40 minutos do segundo tempo, marcaram para o Rubro-Negro e Cristiano, aos 37 da etapa final, descontou para o Malutrom, que tem apenas três pontos. A poucos dias da estréia na Copa Libertadores, o Atlético ainda não utilizou sua equipe completa. O time que jogou contra o Malutrom ainda estava desfalcado de Marin, Baloy, Cocito e Aluísio, mas não encontrou muita dificuldade. O Malutrom tentou reagir no final, aos 37, com um gol de Cristiano, mas não segurou o maior volume de jogo do Atlético, que fechou o placar aos 40, com um gol de falta de Ticão. Apesar da vitória, a torcida ainda teme pelo futuro da equipe na copa intercontinental, pois o time titular ainda não jogou completo e mostra falta de entrosamento. Para o zagueiro Marcão, a equipe encontrará o padrão de jogo suficiente para o início da competição, no dia 15, contra o Independiente, em Medellín, na Colômbia. ?Nossa equipe está treinando forte e nesta partida mostramos um bom futebol?, disse.