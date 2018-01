Atlético-PR recebe Cruzeiro na Arena O Atlético Paranaense pretende encerrar o jejum de vitórias na Arena da Baixada, em Curitiba, na primeira partida da decisão da Copa Sul-Minas, contra o Cruzeiro, às 16 horas, para ter mais tranqüilidade no jogo de volta em Belo Horizonte. A última vitória em casa foi conseguida no dia 19 de março contra o Olmedo, por 2 a 0, pela Libertadores da América. Os melhores resultados na Sul-Minas foram conseguidos fora, mas os jogadores acreditam que a boa fase fará com que saiam vitoriosos. O Cruzeiro inicia a decisão buscando os três pontos e também defendendo uma invencibilidade de dois anos e três meses em jogos fora de casa na competição. Campeão da Sul-Minas no ano passado, sob o comando de Luís Felipe Scolari, e vice na primeira edição do torneio, em 2000, conquistada pelo América-MG, o time agora dirigido por Marco Aurélio poderá contar com o atacante Jussiê, que até a sexta-feira era dúvida, em razão de uma lesão no joelho direito.