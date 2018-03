Atlético-PR recebe Espinosa amanhã O novo técnico do Atlético Paranaense, Valdir Espinosa, será apresentado na manhã desta quinta-feira à imprensa e aos torcedores. O ex-técnico da Portuguesa de Desportos está em Curitiba para substituir Riva de Carli, dispensado terça-feira pela direção do clube. Carli, que era preparador físico do próprio Atlético, decidiu trocar de cargo quando Geninho deixou o time. Como treinador, ele conquistou o Supercampeonato Paranaense, mas fez uma campanha medíocre na Copa dos Campeões. Com Espinosa vem seu filho Rivelino para trabalhar como auxiliar.