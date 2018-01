Atlético-PR recebe o Flamengo para garantir vaga na Libertadores

O Atlético-PR depende apenas de si para garantir presença na próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, precisa vencer o Flamengo neste domingo, às 17 horas, na Arena da Baixada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense ocupa a quinta colocação na tabela com 56 pontos, mesma pontuação do Botafogo, o sexto colocado, e um a mais do que o Corinthians, o sétimo. As três equipes disputam as duas vagas restantes para o torneio continental.

O Flamengo, na teoria, não tem muito com o que se preocupar. Com o título da competição assegurado pelo Palmeiras na rodada passada, restou ao time carioca apenas a disputa pela segunda colocação na tabela. O Flamengo é o atual vice-líder com 70 pontos, dois a mais do que o Santos.

"Jogar contra o Flamengo sempre é difícil. Tem uma excelente equipe e tem feito um excelente campeonato. Lutou até o final pelo título. Então, certamente, será um jogo difícil, como são todos. Esperamos ter um rendimento que nos permita vencer", avaliou o técnico Paulo Autuori.

O treinador não confirmou a formação titular, mas a única dúvida está na lateral esquerda. Nicolas está recuperado de lesão e disputa a posição com Sidcley, que foi titular no empate sem gols com o Corinthians na rodada anterior.