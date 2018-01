Atlético-PR recebe Paranavaí na Arena O Atlético abre a 10ª rodada do Campeonato Paranaense jogando nesta sexta-feira, às 19 horas, contra o Paranavaí, na Arena da Baixada, em Curitiba. Diferente da última rodada, quando os reservas venceram o Francisco Beltrão por 3 a 2, desta vez os titulares estarão em campo preparando-se para o jogo de terça-feira, contra o Libertad, do Paraguai, pela Copa Libertadores da América. Os jogadores buscam também a reconquista da primeira colocação no Grupo B do Paranaense. O Iraty tem os mesmos 18 pontos, mas ganha no saldo de gols. A novidade deve ser o atacante Aloísio, que já defendeu o Goiás e recentemente foi contratado. O goleiro Diego também pode retornar, após recuperar-se de um acidente doméstico. O Paranavaí foi goleado pelo Iraty por 4 a 0 na rodada anterior e ocupa a 5ª colocação do grupo, com 13 pontos. No sábado jogam Império x Francisco Beltrão, enquanto domingo jogam União x Paraná Clube, Engenheiro Beltrão x Rio Branco, Roma x Cianorte, Adap x Coritiba, Malutrom x Iraty e Nacional x Londrina.