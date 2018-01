Atlético-PR reencontra a sua torcida O Atlético-PR tenta nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Fluminense, sair pela primeira vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com o apoio da torcida na Arena da Baixada, no reencontro depois da derrota na final da Copa Libertadores. Embalado com duas vitórias seguidas, o Atlético-PR chegou aos 9 pontos no campeonato e saiu da lanterna - está na 20ª colocação. E agora, fará uma série de 5 jogos, nas próximas 6 rodadas do Brasileiro, em Curitiba. Com a saída do meia Fernandinho, que está indo para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, Evandro assume de vez a condição de titular do Atlético. E na defesa, o zagueiro Paulo André será mantido, no lugar de Durval. Na Arena da Baixada, os torcedores já não poderão contar mais com as arquibancadas tubulares, que foram colocadas na esperança de sediar o primeiro jogo da final da Libertadores, contra o São Paulo. Elas devem ser retiradas totalmente até o fim da semana.