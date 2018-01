Atlético-PR reinicia outra batalha Se o passado foi satisfatório para o Atlético Paranaense, o presente não é mais animador. Após ser goleado pelo São Paulo por 4 a 0 na decisão da Copa Libertadores, o time sequer pode pensar no Campeonato Brasileiro como consolo, pois é lanterna da competição. No domingo vai enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e, com seis pontos ganhos em 11 jogos, não deixará a zona de rebaixamento do Nacional nesta rodada, mesmo com derrotas de todos os seus concorrentes diretos. O técnico Antônio Lopes pretendia comandar um treino na manhã desta sexta em São Paulo (SP), mas desistiu. Achou melhor dar mais tempo para seus atletas descansarem e assimilarem a derrota na decisão da Libertadores. Ao falar do confronto contra o Atlético-MG, diz que a prioridade é recuperar o moral do grupo. "Pretendo fazer reuniões e trabalhar a parte psicológica dos atletas. Nosso time é bom e vai sair desse estágio (zona de rebaixamento do Brasileiro), agora que podemos nos concentrar em apenas uma competição." No embarque de Congonhas para Belo Horizonte, uma novidade: o atacante Fernandinho não viajou com a delegação. O jogador se desligou do Atlético-PR e, confirmando informações da imprensa paranaense nas últimas semanas, anunciou que vai jogar no Shaktar Donetsk, da Ucrânia, clube do ex-santista Elano. Para afastar a falta de motivação e iniciar a reação no Brasileiro contra o Atlético-MG qualquer recurso pode ser precioso. No caso do goleiro Diego, é a própria Copa Libertadores. "Vamos trabalhar duro para voltar a participar dessa competição mais uma vez." O zagueiro Marcão está confiante na recuperação do time no Nacional pois, nas partidas anteriores, os titulares estavam sendo poupados e substituídos por reservas.