Atlético-PR renova contrato de Lopes até o fim de 2010 A diretoria do Atlético Paranaense acertou a renovação do contrato do técnico Antônio Lopes e do seu auxiliar Lopes Júnior até o final de 2010. Assim, o treinador, que está em sua quarta passagem pelo time curitibano, terá sua primeira chance de começar uma temporada na equipe.