Atlético-PR repete time pela 1.ª vez O Atlético Paranaense (1º lugar com 81 pontos) terá mais uma vantagem sobre o Grêmio (24º lugar com 38 pontos) no jogo deste domingo, às 18 horas, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez no campeonato o técnico Levir Culpi repetirá a formação da rodada anterior. E entrará em campo com o que tem de melhor em seu elenco. "Não penso no fato de repetir a escalação mas no conjunto", diz o técnico, procurando valorizar todo o grupo que está a seu dispor. Mas nem por isso os jogadores estão esperando uma partida tranqüila. "Todo mundo está ciente de que não vai ter moleza, até pela tradição do Grêmio, que é um time que não se entrega", diz o volante Fabiano. "Esses são os jogos que fazem a diferença e precisamos estar concentrados." Natural de Getúlio Vargas, município vizinho a Erechim, ele prevê que o Atlético terá muitos torcedores, em razão do núcleo de apaixonados pelo Internacional que existe na cidade. Além disso, muitos atleticanos estavam se preparando para enfrentar os 480 quilômetros que separam Curitiba de Erechim na esperança de vibrar com a manutenção da liderança da competição. O entusiasmo aumentou ainda mais na sexta-feira depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu por unanimidade o clube no caso de um copo de plástico que apareceu no campo durante o jogo contra o Criciúma. Assim, o Atlético jogará mais duas das três partidas restantes na Arena da Baixada.