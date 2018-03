Atlético-PR retoma seu estilo de jogo O Atlético Paranaense pretende retomar nesta quarta-feira, no jogo contra o Corinthians, às 21h40, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, o estilo de jogo ofensivo que lhe é característico. Nas duas últimas partidas, contra o Corinthians, em São Paulo, e contra o Paraná Clube, em Curitiba, o técnico Flávio Lopes preferiu um esquema mais defensivo. Agora, como a equipe empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na partida de ida, uma vitória simples, em casa, dá ao clube a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. "Todos sabem que minha característica é o apoio ao ataque", reclamou o lateral-direito Alessandro, que volta a ter mais liberdade nesta quarta-feira. Apesar disso, Flávio Lopes pede os jogadores do Altético para que eles não esqueçam do perigo que representa o time do Corinthians. "Não podemos dar nenhum espaço, porque o Corinthians é agressivo", alertou o meia Adriano. Para o atacante Kléber, o objetivo é conseguir um gol, "mas não podemos nem pensar em tomar, senão fica difícil correr atrás". A vitória que o Corinthians obteve no último domingo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na final do Campeonato Paulista, foi muito lamentada pelo elenco do Atlético. "Foi ruim para nós. Agora eles estão totalmente centrados na Copa do Brasil", avaliou Alessandro. O Atlético nunca chegou às semifinais da Copa do Brasil. O máximo que conseguiu até agora foi as quartas-de-final, em 1997, quando decidiu a vaga com o próprio Corinthians e perdeu. Na primeira partida, em São Paulo, o time paranaense venceu por 2 a 1, mas em Curitiba foi derrotado por 6 a 2. "Nós precisamos ter raça, vontade, porque o único resultado que nos interessa é a vitória", afirmou Adriano, que retorna ao time, juntamente com Donizete Amorim.