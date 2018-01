Atlético-PR sai na frente e Sport, na estreia de Falcão, empata na Sul-Americana

O gol atleticano foi marcado por Daniel Hernández, aos 17 minutos do segundo tempo, derrubando a zebra brasileira na competição. Mas ainda terá que segurar o empate no jogo de volta, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na próxima quarta-feira.

Quem não conseguiu a mesma vantagem foi o Sport, que saiu na frente com André, de cabeça, aos seis minutos do segundo tempo. Depois sofreu o empate em uma cobrança de pênalti de Bogado, aos 30. Este jogo marcou a estreia do técnico Paulo Roberto Falcão no comando do time pernambucano, em substituição a Eduardo Baptista, que se transferiu para o Fluminense.

No jogo de volta, o Sport terá que vencer ou então empatar por mais de um gol para avançar. Outro empate por um gol levará a definição para os pênaltis. A volta está marcada para a próxima quarta-feira, na Argentina.

Nesta quinta-feira, a Chapecoense, em Assunção, no Paraguai, vai medir forças contra o Libertad, às 21 horas (de Brasília), no estádio Nicolás Leoz. O Lanús, da Argentina, vai receber o Defensor, do Uruguai.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana:

Terça-feira

Deportes Tolima (Colômbia) 1 x 1 Sportivo Luqueño (Paraguai)

Quarta-feira

Atlético Paranaense (Brasil) 1 x 0 Brasília (Brasil)

Sport (Brasil) 1 x 1 Huracán (Argentina)

River Plate (Argentina) 2 x 0 LDU (Equador)

Emelec (Equador) 2 x 1 Independiente Santa Fé (Colômbia)

Independiente (Argentina) 1 x 0 Olimpia (Paraguai)

Quinta-feira

21 horas

Libertad (Paraguai) x Chapecoense (Brasil)

Lanús (Argentina) x Defensor (Uruguai)