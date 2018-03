Atlético-PR: Santos e Libertadores O Atlético Paranaense enfrenta o Santos, neste sábado, às 18h10, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, com os olhos voltados também para o jogo decisivo de terça-feira, contra o Independiente, pela Copa Libertadores da América. Um empate garante a classificação. "Apesar do jogo contra o Santos ser muito difícil, vamos jogar com a intenção de fazer um resultado positivo, mas, mesmo que venha um resultado negativo, não pode abalar nosso emocional para o jogo de terça-feira, porque é muito importante para a vida do clube", alertou o técnico Edinho. Os jogadores, no entanto, acreditam que uma vitória sobre o Santos é fundamental para manter o moral elevado. "Sabemos da responsabilidade de trazer pontos, pois se não trouxer a gente fica em situação complicada", disse o zagueiro Danilo. "Vencer (o Santos) é fundamental para terça-feira conseguir a classificação", completou o atacante Lima. Contra os jogadores rápidos e habilidosos do adversário, Danilo vê somente uma solução: "Tem que diminuir os espaços com uma marcação forte para não deixar que criem as jogadas." O zagueiro Baloy sentiu uma contusão nos treinamentos e está fora, mas Marcão retorna, assim como o lateral-direito Etto. A equipe deve jogar com Diego; Danilo, Durval e Marcão; Etto, Alan Bahia, Fabrício, Ticão e Marín; Lima e Maciel.