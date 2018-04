Atlético-PR se recupera na Sul-Minas O Atlético Paranaense não encontrou dificuldades para vencer neste sábado, por 2 a 0, a equipe do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Adriano, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Alex Mineiro, aos 33 minutos da segunda etapa marcaram para o rubro-negro, que se recuperou na Copa Sul-Minas após perder na estréia para o Cruzeiro. O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari assistiu à partida, mas não deve ter gostado do que viu. O jogo, disputado sob um forte calor, não teve um bom nível técnico. O time paranaense dominou toda a partida e, mesmo com um homem a mais, após a expulsão de Leonardo no segundo tempo, o Figueirense não conseguiu um melhor resultado.